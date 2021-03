Atletico Madrid-Alaves: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Lemar titolare (Di domenica 21 marzo 2021) Quest’anno non è stata una Champions esaltante per l’Atletico Madrid: i Colchoneros sono arrivati secondi nel girone del Bayern, patendo più del previsto per ottenere il pass per gli ottavi di finale; nelle due partite col Chelsea hanno perso, non hanno segnato e sono parsi sinceramente inferiori agli avversari inglesi. Nella partita di Stamford Bridge, InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 21 marzo 2021) Quest’anno non è stata una Champions esaltante per l’: i Colchoneros sono arrivati secondi nel girone del Bayern, patendo più del previsto per ottenere il pass per gli ottavi di finale; nelle due partite col Chelsea hanno perso, non hanno segnato e sono parsi sinceramente inferiori agli avversari inglesi. Nella partita di Stamford Bridge, InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

goal : FT: Chelsea 2-0 Atletico Madrid (3-0) FT: Bayern Munich 2-1 Lazio (6-2) - DiMarzio : L’#AtleticoMadrid è chiamato a vincere per non perdere il controllo della #Liga - pisto_gol : Il Real Madrid con il 3:5:2, il Barcellona con il 3:4:2:1 come l’Atletico Madrid, il Chelsea con il 3:4:1:2 : molte… - stuprinho : RT @ildpaa: La Lazio è L atletico Madrid della Lidl - Alecursi7 : RT @ildpaa: La Lazio è L atletico Madrid della Lidl -