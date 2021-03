Atalanta, torna il campionato: a Verona per ripartire, ma è emergenza sugli esterni (Di domenica 21 marzo 2021) L’Atalanta riparte dalla trasferta di Verona nella quale, nel lunch match, affronterà la temibile compagine scaligera per la 28^ giornata del campionato di serie A. Rimettere la testa, le forze, le energie nervose in questa partita non sarà facile per i Gasp Boys dopo la sconfitta di Madrid, anche se la consapevolezza di aver ceduto con l’onore delle armi ad una squadra più forte dovrebbe consentire ai nerazzurri di sentirsi tutto sommato contenti per lo stupendo cammino in Champions. Si sarebbe potuto fare di più? Diciamo che forse si sarebbe potuto sbagliare meno, ma alzi la mano chi ha il coraggio di criticare una squadra come la Dea dopo quello che sta facendo da 4 anni a questa parte. E allora credo sia giusto ora concentrarsi sul campionato e pensare che sia possibile davvero ritornare in ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 marzo 2021) L’riparte dalla trasferta dinella quale, nel lunch match, affronterà la temibile compagine scaligera per la 28^ giornata deldi serie A. Rimettere la testa, le forze, le energie nervose in questa partita non sarà facile per i Gasp Boys dopo la sconfitta di Madrid, anche se la consapevolezza di aver ceduto con l’onore delle armi ad una squadra più forte dovrebbe consentire ai nerazzurri di sentirsi tutto sommato contenti per lo stupendo cammino in Champions. Si sarebbe potuto fare di più? Diciamo che forse si sarebbe potuto sbagliare meno, ma alzi la mano chi ha il coraggio di criticare una squadra come la Dea dopo quello che sta facendo da 4 anni a questa parte. E allora credo sia giusto ora concentrarsi sule pensare che sia possibile davvero rire in ...

Advertising

ZZiliani : Meno 11. È ricomparso in tutta la sua virulenza il verme AJA che blinda il posto #Champions alla #Juventus dandole… - infoitsport : Atalanta, con il Verona torna Gollini titolare? - infoitsport : Atalanta, Pessina torna in Nazionale con l’esordiente Toloi: “Per me è un sogno” - infoitsport : Atalanta, domani contro il Verona tra i pali torna Gollini? - zazoomblog : Atalanta Pessina torna in Nazionale con l’esordiente Toloi: “Per me è un sogno” - #Atalanta #Pessina #torna… -