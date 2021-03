Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona (Di domenica 21 marzo 2021) La sfida tra il maestro Gasp e il suo allievo Juric, la vince il primo. Ma quella andata in scena al Bentegodi è una gara senza storia. L'Atalanta domina il Verona (2 - 0), porta a casa i tre punti, ... Leggi su gazzetta (Di domenica 21 marzo 2021) La sfida tra il maestro Gasp e il suo allievo Juric, la vince il primo. Ma quella andata in scena al Bentegodi è una gara senza storia. L'domina il(2 - 0), porta a casa i tre punti, ...

Advertising

sportli26181512 : Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata sbancano Verona: Atalanta, scatto Champions! Malinovskyi e Zapata… - AtalantaBCFeed : Verona-Atalanta 0-2: in gol Malinovskyi e Zapata. Per la Dea scatto Champions #ForzaAtalanta #ABC1907 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Verona-Atalanta 0-2: in gol Malinovskyi e Zapata. Per la Dea è scatto Champions - cornelliattilio : RT @Gazzetta_it: Verona-Atalanta 0-2: in gol Malinovskyi e Zapata. Per la Dea è scatto Champions - Gazzetta_it : Verona-Atalanta 0-2: in gol Malinovskyi e Zapata. Per la Dea è scatto Champions -