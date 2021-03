Atalanta, a Verona è scatto Champions nel segno di Malinovskyi e Zapata (Di domenica 21 marzo 2021) Hellas Verona-Atalanta 0-2 sancisce la vittoria dei nerazzurri che li proietta al terzo posto in classifica in coabitazione con la Juventus. Nel lunch match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, alla squadra di Gian Piero Gasperini basta un terribile uno-due siglato dal rigore di Malinovskyi e dalla fuga di Zapata a cavallo tra il 33? e il 42?. Smaltita quindi in parte la delusione per l’uscita dalla Champions League, nella speranza di giocarla anche il prossimo anno. Il Verona di Juric incappa invece nella terza sconfitta consecutiva, il che non intacca però il loro meraviglioso percorso in questa stagione. Hella Verona-Atalanta 0-2 Cosa è successo ? Spesso si sente dire che l’allievo superi il maestro, ma in realtà ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 21 marzo 2021) Hellas0-2 sancisce la vittoria dei nerazzurri che li proietta al terzo posto in classifica in coabitazione con la Juventus. Nel lunch match valido per la 28esima giornata del campionato di Serie A, alla squadra di Gian Piero Gasperini basta un terribile uno-due siglato dal rigore die dalla fuga dia cavallo tra il 33? e il 42?. Smaltita quindi in parte la delusione per l’uscita dallaLeague, nella speranza di giocarla anche il prossimo anno. Ildi Juric incappa invece nella terza sconfitta consecutiva, il che non intacca però il loro meraviglioso percorso in questa stagione. Hella0-2 Cosa è successo ? Spesso si sente dire che l’allievo superi il maestro, ma in realtà ...

Atalanta_BC : ?? GRANDE VITTORIA A VERONA!!! ?? BIG WIN IN VERONA!!! @Plus500 #VeronaAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ??? - iambolar : FT: Verona 0-2 Atalanta Juventus 0-1 Benevento Sampdoria 1-0 Torino Udinese 0-1 Lazio #SerieA - Atalanta_BC : ?? Tutto pronto a Verona! ?? All set for #VeronaAtalanta! #GoAtalantaGo ???? - 24Trends_Italia : 1. Verona-Atalanta - 200M+ 2. Udinese-Lazio - 100M+ 3. Sampdoria-Torino - 50M+ 4. Bella Thorne - 50M+ 5. Matilda De… - d_arco75 : @FMonderna @mastiqaatsi @snorristorluson @UomoRango Io dal Verona non prenderei nessuno, mi sembra un'altra Atalanta -