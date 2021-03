AstraZeneca, infermiera di 27 anni muore mezz’ora dopo il vaccino: “Caso raro” (Di domenica 21 marzo 2021) E’ psicosi AstraZeneca anche all’estero. Presunta vittima di una reazione allergica provocata dal vaccino un’infermiera georgiana di 27 anni, Megi Bakradze, residente nella città di Akhaltsikhe. Lo riporta l’agenzia Reuters. muore mezz’ora dopo vaccino AstraZeneca: vittima un’infermiera La donna aveva fatto la prima dose di vaccino il 18 marzo scorso. mezz’ora dopo avrebbe avuto uno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 21 marzo 2021) E’ psicosianche all’estero. Presunta vittima di una reazione allergica provocata dalun’georgiana di 27, Megi Bakradze, residente nella città di Akhaltsikhe. Lo riporta l’agenzia Reuters.: vittima un’La donna aveva fatto la prima dose diil 18 marzo scorso.avrebbe avuto uno L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

