AstraZeneca, è psicosi a Napoli: dopo i docenti anche i vigili urbani disertano il vaccino (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccinazioni con AstraZeneca: a Napoli cresce la quota dei ?disertori?. Al punto vaccinale della Stazione Marittima, in questa fase dedicato unicamente alle inoculazioni del farmaco... Leggi su ilmattino (Di lunedì 22 marzo 2021) Vaccinazioni con: acresce la quota dei ?disertori?. Al punto vaccinale della Stazione Marittima, in questa fase dedicato unicamente alle inoculazioni del farmaco...

Ultime Notizie dalla rete : AstraZeneca psicosi Effetto psicosi. Netto calo dell'affluenza alla vaccinazione Astrazeneca in Campania Ai presenti sono stati somministrati 312 dosi di AstraZeneca e 27 di Pfizer per coloro che avevano patologie incompatibili con AstraZeneca. Nel pomeriggio, sempre all'hub vaccinale della Stazione ...

Politica vs Scienza ... infatti, la decisione di sospendere AstraZeneca anche in Italia "è emersa dopo una valutazione ...e incauto stop di 72 ore (con un decremento delle dosi inoculate in quei giorni e un effetto psicosi a ...

AstraZeneca, è psicosi a Napoli: dopo i docenti anche i vigili urbani disertano il vaccino Il Mattino Scarsa trasparenza: il flop dello Stato digitale Lo stop a vuoto su Astrazeneca, con le sue disastrose conseguenze nella fiducia di milioni di cittadini in lista d’attesa, sarebbe un altro episodio di infodemia. L’impazzimento di notizie infondate ...

AstraZeneca, è psicosi a Napoli: dopo i docenti anche i vigili urbani disertano il vaccino Vaccinazioni con AstraZeneca: a Napoli cresce la quota dei “disertori”. Al punto vaccinale della Stazione Marittima, in questa fase dedicato unicamente alle inoculazioni del farmaco anglosvedese, su ...

