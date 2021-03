Ascolti TV | Sabato 20 Marzo 2021. Boom Amici (28.7% – 6 mln) (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 20 Marzo 2021, su Rai1 la replica di In Arte Nino ha conquistato 3.576.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.49 - la prima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi 20 ha raccolto davanti al video 6.016.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui i dati del debutto lo scorso anno). Su Rai2 la quarta stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di 1.508.000 spettatori (5.5%) mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.381.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 L’era glaciale ha intrattenuto 1.457.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.851.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Poliziotto Superpiù è stato visto da 947.000 spettatori con il 3.8% di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 21 marzo 2021) Maria De Filippi Nella serata di ieri,20, su Rai1 la replica di In Arte Nino ha conquistato 3.576.000 spettatori pari al 14.1% di share. Su Canale 5 – dalle 21.33 alle 0.49 - la prima puntata del serale didi Maria De Filippi 20 ha raccolto davanti al video 6.016.000 spettatori pari al 28.7% di share (qui i dati del debutto lo scorso anno). Su Rai2 la quarta stagione di FBI in prima visione ha catturato l’attenzione di 1.508.000 spettatori (5.5%) mentre Blue Bloods ha ottenuto 1.381.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 L’era glaciale ha intrattenuto 1.457.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 la nuova edizione di Città Segrete ha raccolto davanti al video 1.851.000 spettatori pari ad uno share dell’8%. Su Rete4 Poliziotto Superpiù è stato visto da 947.000 spettatori con il 3.8% di ...

