Ascolti serale Amici 2021, il miglior debutto di sempre: share bomba per Maria De Filippi (Di domenica 21 marzo 2021) Ascolti serale Amici 2021, il miglior debutto di sempre. Maria De Filippi ieri sera è tornata con la prima puntata del 20esimo appuntamento di Canale 5 dedicato alle battute finali del talent show, portandosi a casa risultati record. Ascolti serale Amici 2021, il miglior debutto della storia Canale 5 Amici 20 – Il serale: 6.016.000 telespettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di domenica 21 marzo 2021), ildiDeieri sera è tornata con la prima puntata del 20esimo appuntamento di Canale 5 dedicato alle battute finali del talent show, portandosi a casa risultati record., ildella storia Canale 520 – Il: 6.016.000 telespettatori... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

Silvia284ever : RT @MasterAb88: BOOM STORICO PER IL SERALE DI #Amici20 che segna OLTRE 6 MILIONI E IL 29%. ASCOLTI ASSURDI N O N C I C R E D O #Ascolti… - Santuz15 : RT @MasterAb88: BOOM STORICO PER IL SERALE DI #Amici20 che segna OLTRE 6 MILIONI E IL 29%. ASCOLTI ASSURDI N O N C I C R E D O #Ascolti… - napoliforever89 : RT @MasterAb88: BOOM STORICO PER IL SERALE DI #Amici20 che segna OLTRE 6 MILIONI E IL 29%. ASCOLTI ASSURDI N O N C I C R E D O #Ascolti… - patrizia_rella : RT @MasterAb88: BOOM STORICO PER IL SERALE DI #Amici20 che segna OLTRE 6 MILIONI E IL 29%. ASCOLTI ASSURDI N O N C I C R E D O #Ascolti… - tzvip_ : RT @MasterAb88: BOOM STORICO PER IL SERALE DI #Amici20 che segna OLTRE 6 MILIONI E IL 29%. ASCOLTI ASSURDI N O N C I C R E D O #Ascolti… -