Arrivate in Italia tutte le dosi del vaccino Moderna (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - E' arrivato all'Aeroporto militare di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini Moderna, per un totale di 333.600 dosi. Lo annuncia il ministero della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze Armate nell'ambito dell''Operazione Eos'. L'operazione Eos del ministero della Difesa, che si occupa del trasporto logistico dei vaccini e anche della somministrazione, e' diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus. In Lombardia, grazie alla collaborazione con ASST Santi Paolo e Carlo, oltre all'ospedale militare di Baggio con 1.300 vaccini al giorno, con la trasformazione del Drive-through di Parco ... Leggi su agi (Di domenica 21 marzo 2021) AGI - E' arrivato all'Aeroporto militare di Pratica di Mare, hub nazionale della Difesa, il secondo carico di vaccini, per un totale di 333.600. Lo annuncia il ministero della Difesa. Dopo la suddivisione da parte del personale del ministero della Salute, è immediatamente iniziata la distribuzione nelle varie Regioni a cura delle Forze Armate nell'ambito dell''Operazione Eos'. L'operazione Eos del ministero della Difesa, che si occupa del trasporto logistico dei vaccini e anche della somministrazione, e' diretta dal Comando Operativo di Vertice Interforze della Difesa in stretta cooperazione con la struttura commissariale per l'emergenza Coronavirus. In Lombardia, grazie alla collaborazione con ASST Santi Paolo e Carlo, oltre all'ospedale militare di Baggio con 1.300 vaccini al giorno, con la trasformazione del Drive-through di Parco ...

