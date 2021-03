Arrestati altri due immigrati ospiti di don Biancalani Il prete dell’accoglienza si scatena | “Fango | solo fango!”

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 21 marzo 2021) “, di nuovo! Io avrei fatto un altro titolo…due migranti abbandonati in strada dal sistema di accoglienza”. Ha letto il titolo di un giornale locale, don, e se l’è presa con i giornalisti, non con i suoidueche sono statia Pistoia mentre spacciavano nel centro della città. Salvini, ovviamente, non ha perso occasione per farlo notare. “Ancorache delinquono e che sonodi Vicofaro. Due gambiani sono finiti in manette:di don, spacciavano in centro a Pistoia. Grazie alle donne e agli uomini in divisa che li hanno beccati, tolleranza zero per venditori di morte e delinquenti”. Gli ...