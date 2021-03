Antonio Presta | chi è il nuovo amore di Morela Zapparoli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 21 marzo 2021) Morenaoggi in studio a Domenica Live, farà un confronto faccia a faccia con la prima moglie di Funari. Laè rimasta vedova nel 2008, ma proprio da Barbara D’Urso aveva fatto un appello alla prima moglie del giornalista e conduttore. Laè conosciuta dai più come la moglie di Gianfranco Funari. Ancora oggi, nonostante i tanti anni decorsi dal decesso del conduttore e giornalista, molto spesso viene appellata come Morena Funari. Questo nome non le dà affatto fastidio, anzi la inorgoglisce. Durante un’intervista rilasciata a mondospettacolo.com, ha confessato che sentirsi chiamare come la Signora Funari è per lei un segno di grande rispetto, anche perché dietro quell’appellativo si cela soprattutto una forma di rispetto per Gianfranco Funari. La loro storia d’è indelebile nella ...