Antonella Clerici racconta la prima volta che ha visto la casa di Vittorio Garrone (Foto) (Di domenica 21 marzo 2021) prima di lasciare Roma e trasferirsi nella casa di Vittorio Garrone, nel bosco, Antonella Clerici ha dovuto ovviamente riflettere ma quando ha visto la Tenuta Basini non ha avuto dubbi (Foto). E’ a Cavalli e Cavalieri che la Clerici ha confidato quel momento, come è arrivata alla scelta definitiva. Lasciare la Capitale, il lavoro, gli amici, tutte le certezze dopo tanti anni e con una bambina, pensava a come avrebbe mai potuto trasferirsi in un bosco e invece tutto è cambiato in un attimo. Per Antonella Clerici tutto quello che ha visto quel giorno è stata una sorpresa che racconta con entusiasmo. ATONELLA Clerici – LA GRANDE VETRATA CHE SI ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 21 marzo 2021)di lasciare Roma e trasferirsi nelladi, nel bosco,ha dovuto ovviamente riflettere ma quando hala Tenuta Basini non ha avuto dubbi (). E’ a Cavalli e Cavalieri che laha confidato quel momento, come è arrivata alla scelta definitiva. Lasciare la Capitale, il lavoro, gli amici, tutte le certezze dopo tanti anni e con una bambina, pensava a come avrebbe mai potuto trasferirsi in un bosco e invece tutto è cambiato in un attimo. Pertutto quello che haquel giorno è stata una sorpresa checon entusiasmo. ATONELLA– LA GRANDE VETRATA CHE SI ...

Advertising

sonofabiofazio : @xenomythos @nedchl0rine stream che ricetta che fa tutti i giorni a mezzogiorno su rai uno feat. antonella clerici - GiuliaDiBened17 : @_scansafatiche_ Io da amante di Antonella Clerici non mi perdevo un suo programma e così l'ho conosciuto. Sono sta… - ciaoofrate : POTETE TOGLIERE STASH E DEMARTINO DA QUELLE SEDIE??? PROPONGO NON SO ANTONELLA CLERICI ???? #Amici20 - ChiariZaira : In quanto fan di Antonella Clerici non sopporto Elisa Isoardi. Proprio non la tollero, mi disturba la sua presenza… - adorevstylez : RT @GUCCIVHAR: comunque stanotte ho sognato che zayn era andato ad un programma di cucina di antonella clerici -