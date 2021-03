Anticipazioni Il Segreto puntata finale, Isabel de Los Visos scoprirà un terribile inganno! (Di domenica 21 marzo 2021) Il gran finale della telenovela spagnola Il Segreto è ormai vicino e scopriamo dalle trame che nel suo ultimo capitolo, non mancheranno i colpi di scena. Non tutti i protagonisti della telenovela, potranno concludere la loro storia con un lieto fine. A rivelare alcuni dettagli su quello che accadrà nelle puntate conclusive è l’attrice che interpreta Isabel De Los Visos, Silvia Marsò, che ha rivelato nello specifico quello che sarà il percorso finale del suo personaggio, annunciando addirittura che la marchesa arriverà a sfiorare la morte. Trame spagnole Il Segreto, Jean Pierre è un assassino? La marchesa è follemente innamorata di un uomo, Jean Pierre. Quest’ultimo, giunto a Puente Viejo, si sbarazzerà di Maqueda e cercherà di avvicinarsi a Tomas e ad Adolfo, pregandoli di non fidarsi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 marzo 2021) Il grandella telenovela spagnola Ilè ormai vicino e scopriamo dalle trame che nel suo ultimo capitolo, non mancheranno i colpi di scena. Non tutti i protagonisti della telenovela, potranno concludere la loro storia con un lieto fine. A rivelare alcuni dettagli su quello che accadrà nelle puntate conclusive è l’attrice che interpretaDe Los, Silvia Marsò, che ha rivelato nello specifico quello che sarà il percorsodel suo personaggio, annunciando addirittura che la marchesa arriverà a sfiorare la morte. Trame spagnole Il, Jean Pierre è un assassino? La marchesa è follemente innamorata di un uomo, Jean Pierre. Quest’ultimo, giunto a Puente Viejo, si sbarazzerà di Maqueda e cercherà di avvicinarsi a Tomas e ad Adolfo, pregandoli di non fidarsi ...

