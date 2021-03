Anticipazioni Da Noi…A Ruota Libera, oggi in tv: chi sono gli ospiti della puntata di domenica 21 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) Torna l’appuntamento della domenica, subito dopo domenica In, con “Da Noi…A Ruota Libera” condotto da Francesca Fialdini. Il programma verrà trasmesso dalle 17.20 su Rai 1. Da Noi…A Ruota Libera, oggi in tv, domenica 21 marzo: ecco chi sono gli ospiti La padrona di casa ospiterà Claudio Baglioni, pronto a rivivere le tappe più significative della sua vita e della sua carriera. Ospite anche Ester Pantano, attrice rivelazione della fiction di successo di Rai 1 “Makari”, dove interpreta la cameriera di cui si innamora il protagonista. E ancora, spazio alla storia di una ballerina proprietaria di una ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 21 marzo 2021) Torna l’appuntamento, subito dopoIn, con “Da” condotto da Francesca Fialdini. Il programma verrà trasmesso dalle 17.20 su Rai 1. Dain tv,21: ecco chigliLa padrona di casa ospiterà Claudio Baglioni, pronto a rivivere le tappe più significativesua vita esua carriera. Ospite anche Ester Pantano, attrice rivelazionefiction di successo di Rai 1 “Makari”, dove interpreta la cameriera di cui si innamora il protagonista. E ancora, spazio alla storia di una ballerina proprietaria di una ...

