Angelina Jolie accusa Brad Pitt di violenze: rivelata la reazione dell’attore (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno degli interpreti hollywoodiani più apprezzati di sempre non ha reagito bene di fronte all'ultima decisione presa dall'ex moglie e dal figlio Maddox, che ora non vorrebbe neanche più il suo cognome L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 22 marzo 2021) Uno degli interpreti hollywoodiani più apprezzati di sempre non ha reagito bene di fronte all'ultima decisione presa dall'ex moglie e dal figlio Maddox, che ora non vorrebbe neanche più il suo cognome L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Advertising

hugmeesposito : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… - currentlyboreed : @kindaatoxiic a me ha detto angelina jolie - fucktomorroow : RT @malpensandot1: la mia vita in questi giorni è un pendolo che oscilla tra bugie di madame e angelina jolie di bresh - giu_rec : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… - Bella47707753 : RT @leperlediglo: non ho capito perché Brad Pitt ancora lavora nonostante sia stato accertato che picchiasse Angelina Jolie (neanche i figl… -