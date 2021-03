Andrea Scanzi si vaccina nella lista di riserva in Toscana. Scatta la polemica sui social (Di domenica 21 marzo 2021) Il giornalista e scrittore Andrea Scanzi ha annunciato sulla sua pagina Facebook di essersi vaccinato nella lista di riserva messa a disposizione dalla Regione Toscana, in quanto caregiver familiare con due genitori considerati “fragili”. Sui social però c’è stata più di una critica nei confronti di Scanzi. Innanzitutto perché proprio la Regione Toscana è penultima nella vaccinazione degli over 80, con solo il 5% che ha ricevuto le due dosi. E poi perché fino a oggi la lista di riserva a cui si è iscritto Scanzi non si trovava. Tra i commenti al post di Scanzi, c’è chi scrive: “Ho seguito le Tue ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 21 marzo 2021) Il giornae scrittoreha annunciato sulla sua pagina Facebook di essersitodimessa a disposizione dalla Regione, in quanto caregiver familiare con due genitori considerati “fragili”. Suiperò c’è stata più di una critica nei confronti di. Innanzitutto perché proprio la Regioneè penultimazione degli over 80, con solo il 5% che ha ricevuto le due dosi. E poi perché fino a oggi ladia cui si è iscrittonon si trovava. Tra i commenti al post di, c’è chi scrive: “Ho seguito le Tue ...

