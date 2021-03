Andrea Dovizioso cade in una gara di motocross. Parteciperà al Test MotoGP con Aprilia?

Leggi su oasport

(Di domenica 21 marzo 2021)è purtroppo incappato in una caduta durante unadel Campionato Regionale Lombardia di. Il forlivese si è infortunato nel corso della prima manche sul circuito di Chieve (in provincia di Cremona) e ha dovuto rinunciare alla seconda prova. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non sembra che si tratti di qualcosa di grave. L’ex centauro della Ducati si sottoporrà ad accertamenti precauzionali, anche per capire se potrà effettivamente montare in sella all’per ilin programma il 12-14 aprile a Jerez de la Frontera (Spagna), in programma dopo le due gare d’apertura del Mondiale previste sul tracciato di Losail (Qatar). Non si tratta del primo infortunio inper il ribattezzato Dovi. Lo ...