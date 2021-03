Andrea Cerioli | arriva l’ultimatum della fidanzata Arianna | l’avvertimento

(Di domenica 21 marzo 2021)-cirrincione-solonotizie24L’Isola dei Famosi ha preso ufficialmente il via e già nuovi concorrenti stanno perre sulla spiaggia dell’Honduras, e tra i più attesi troviamo proprio lui:. A commentare l’arrivo dell’ex di Uomini e Donne è stata proprio la fidanza,Cirrincione. Ebbene sì, la prossima settimana avremo modo di vederere sulla spiaggia dell’Honduras un nuovo naufrago e gli animi sul web già si scalando… i riflettori, dunque, sono puntati proprio su di lui,che in occasionepartecipazione a Temptation Island ha avuto modo di poter ritornare a Uomini e Donne dove ha poi incontrato anche...

gossipnewitalia : Andrea Cerioli potrebbe approdare presto nel reality L'isola dei famosi, ma la fidanzata Arianna afferma di essere… - PasqualeMarro : #Isola2021, Arianna fidanzata Andrea: “Non tollero mancanza di rispetto” - annalisa673 : Andrea Cerioli #isola #tommasozorzi ti prego amalo e un mio protetto #tzvip - zazoomblog : Andrea Cerioli sbarca sull’Isola dei famosi parla la fidanzata Arianna Cirrincione - #Andrea #Cerioli #sbarca… - youshouldseemei : MI STATE FORSE DICENDO ANDREA BONO COME IL PANE CERIOLI PROSSIMO NAUFRAGO?? #isola #tzvip -

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Cerioli

è pronto a sbarcare all 'Isola dei Famosi , il reality show di Canale 5 condotto da Ilary Blasi . Nell'attesa, Arianna Cirrincione ha rilasciato un'intervista al magazine di Uomini e ...... a quest'ora vedremo Carolina Stramare all'Isola dei Famosi tra palmeti e acqua cristallina, invece al suo posto, ex concorrente del "Grande Fratello" ed ex tronista di "Uomini e Donne"...Andrea pronto per l'Isola dei Famosi, intanto la fidanzata Arianna avverte: "È molto apprezzato, ma giù le mani dal mio boy".Da Uomini e Donne all'Isola dei Famosi: l'ex tronista Andrea Cerioli pronto a partire per l'Honduras? L'indiscrezione ...