Ancelotti non ha dubbi: “Il Manchester City è la squadra più forte del mondo” (Di domenica 21 marzo 2021) Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton, rende omaggio al Manchester City a seguito del k.o. dei suoi in FA Cup contro la squadra di Pep Guardiola. Il 2-0 subito dai Toffees è stato accolto con fair play da parte del mister di Reggiolo che si è complimentato con gli uomini Citizens eleggendoli come i più forti del mondo.Ancelotti esalta i rivali: "Manchester City la più forte del mondo"caption id="attachment 1074687" align="alignnone" width="718" Ancelotti (getty images)/captionCome riporta anche la BBC, Ancelotti ha commentato la sconfitta in Coppa contro i rivali del City: "Abbiamo quasi raggiunto un risultato positivo per noi stessi. Penso che abbiamo giocato bene, ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Carlo, tecnico dell’Everton, rende omaggio ala seguito del k.o. dei suoi in FA Cup contro ladi Pep Guardiola. Il 2-0 subito dai Toffees è stato accolto con fair play da parte del mister di Reggiolo che si è complimentato con gli uomini Citizens eleggendoli come i più forti delesalta i rivali: "la piùdel"caption id="attachment 1074687" align="alignnone" width="718"(getty images)/captionCome riporta anche la BBC,ha commentato la sconfitta in Coppa contro i rivali del: "Abbiamo quasi raggiunto un risultato positivo per noi stessi. Penso che abbiamo giocato bene, ...

