Amici, Sabrina Ferilli perde la pazienza con Maria De Filippi e cala il gelo in studio, l’attrice mai vista così in imbarazzo (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, sabato 20 marzo 2021, è partito il serale di Amici di Maria De Filippi. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena e che ha regalato tante emozioni al pubblico a casa. Gli allievi della scuola, si sono esibiti ed hanno dimostrato al pubblico di Canale 5 le loro qualità ed abilità. Ospite speciale della serata, è stata una grande attrice, oltre che amica della conduttrice Maria De Filippi. Stiamo parlando di Sabrina Ferilli, che a breve partirà con un nuovo grande progetto. Da mercoledì 24 marzo, infatti, l’attrice andrà in onda con una fiction intitolata “Svegliati amore mio“. Amici di Maria De Filippi il serale, ospite d’onore Sabrina Ferilli Ieri sera, ... Leggi su baritalianews (Di domenica 21 marzo 2021) Ieri, sabato 20 marzo 2021, è partito il serale didiDe. E’ stata una puntata ricca di colpi di scena e che ha regalato tante emozioni al pubblico a casa. Gli allievi della scuola, si sono esibiti ed hanno dimostrato al pubblico di Canale 5 le loro qualità ed abilità. Ospite speciale della serata, è stata una grande attrice, oltre che amica della conduttriceDe. Stiamo parlando di, che a breve partirà con un nuovo grande progetto. Da mercoledì 24 marzo, infatti,andrà in onda con una fiction intitolata “Svegliati amore mio“.diDeil serale, ospite d’onoreIeri sera, ...

Advertising

AmiciUfficiale : Sabrina vederti sul palco di Amici è sempre una grandissima emozione!!! Non perdete l'appuntamento con 'Svegliati A… - LucreziaMangino : Allora Sabrina tu ad Amici ci devi stare fino alla Finale non hai capito niente. #Amici20 #amici21 - jriccardochic : RT @Tartaruga9731: Ditemi che non sto sognando Isola con Ilary Domenica Live dalle 14,30 Amici al botto con vecchio meccanismo Fiction d… - zazoomblog : Amici 20 Sabrina Ferilli ‘beffata’ da Maria De Filippi: “Non sei normale” – VIDEO - #Amici #Sabrina #Ferilli #‘bef… - Tartaruga9731 : Ditemi che non sto sognando Isola con Ilary Domenica Live dalle 14,30 Amici al botto con vecchio meccanismo Fict… -