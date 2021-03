Amici, il serale: ecco gli eliminati della puntata del 20 marzo 2021 (VIDEO) (Di domenica 21 marzo 2021) Amici, serale 2021: gli eliminati della puntata del 20 marzo: Gaia e Esa, che lo scopre arrivato in casetta (VIDEO) Ieri, sabato 20 marzo 2021, è andata in onda la prima puntata del serale di Amici, condotta come sempre da Maria De Filippi. La gara si è svolta in tre manche, che hanno visto sfidarsi le tre squadre capitanate dai professori di canto e ballo. Nella prima manche si sono sfidate le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, contro quella di Lorella Cuccarini e Arisa. Finite le tre prove della prima manche, la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vince. Non ci saranno delle nomination da parte dei ragazzi, ma sono i professori ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 marzo 2021): glidel 20: Gaia e Esa, che lo scopre arrivato in casetta () Ieri, sabato 20, è andata in onda la primadeldi, condotta come sempre da Maria De Filippi. La gara si è svolta in tre manche, che hanno visto sfidarsi le tre squadre capitanate dai professori di canto e ballo. Nella prima manche si sono sfidate le squadre di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, contro quella di Lorella Cuccarini e Arisa. Finite le tre proveprima manche, la squadra di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi vince. Non ci saranno delle nomination da parte dei ragazzi, ma sono i professori ...

Advertising

WittyTV : Una prima puntata pazzesca a ritmo di sfide! Volete rivederla da un punto di vista davvero speciale? Cliccate QUI ?… - framarin : Questo è il post di maggior successo per la 1a puntata del serale di #Amici20 com 8.600 interazioni Tutti i dati… - tuttopuntotv : Amici 20, chi è stato eliminato? Due allievi hanno abbandonato la scuola #amici20 #amici2020 - BertapelleSara : RT @CarolinaMazza_: Ma in questa edizione di #amici20 vedremo delle coreografie degne del serale solo se preparate dalla maestra Celentano?… - verga_viktoria : RT @GDS_it: #Amici20, il serale: Gaia ed Esa gli eliminati della prima puntata -