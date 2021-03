Amici 21 | Maria De Filippi fugge da Pio e Amedeo Loro la tranquillizzano | “Abbiamo fatto mille tamponi”

(Di domenica 21 marzo 2021) In tempi di Covid-19, con l’emergenza sanitaria che ancora imperversa in tutto il Paese, i baci e gli abbracci sono tassativamente vietati. Tuttavia, nella puntata di ieri sera di “21” è accaduto l’esatto contrario. I due famosi comici pugliesi Pio e, non appena entrati in studio, sono corsi incontro alla presentatriceDeper dimostrarle tutto ilaffetto. LEGGI ANCHE => GF Vip, Alda D’Eusanio controDe: “E’ una che vive dentro la televisione” A quel punto, la storica conduttrice ha cercato di evitare l’abbraccio dei due comici, correndo per lo studio di Canale 5 all’urlo di “No, non si può, non si può”. Una fuga durata poco, dato che Pio esono riusciti a prenderla e abbracciarla, ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo» (Rainer Mari… - teatrolafenice : ?? A quest'ora nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze andava in scena 'Macbeth' di Giuseppe Verdi dal Macbeth d… - itsvcarmen : RT @Iperborea_: È forse ma terza volta che Maria fa esibire Arisa con la canzone sanremese, ad Amici, vuole palesemente sbattere in faccia… - liccardi_s : RT @teatrolafenice: ?? «Ai veri poeti il primo verso viene regalato da Dio, mentre tutto il resto è dura fatica dell’uomo» (Rainer Maria Ri… - alehugme3 : RT @tommaso_zorzi: Ma Tommaso di Amici? Maria ti devo parlare. #amici -

Ultime Notizie dalla rete : Amici Maria

Poisi è collegata con i ragazzi in casetta, invitandoli a sedersi sulla gradinata. Non ... la conduttrice ha però voluto rassicurare Esa spiegando chenon deve essere visto come un punto ...In Arte Nino controdiDe Filippi : chi ha vinto la sfida relativa agli ascolti tv di ieri sera, sabato 20 marzo 2021 ? Ecco tutti i dati Auditel relativi alla prima serata. Analizziamo quelli in merito ai ...Esa Abrate è stato eliminato nella prima puntata del Serale di Amici 2021. Il cantante di Rudy Zerbi ha perso la sua sfida contro Raffaele, della ...Gaffe in diretta per Pio e Amedeo su Belen Rodriguez. Stefano De Martino in evidente imbarazzo: ecco cosa è successo ad Amici.