Amici 2021 sabato 20 marzo Sabrina Ferilli ospite e vittima di uno scherzo di Maria De Filippi (video) (Di domenica 21 marzo 2021) Amici 20 sabato 20 marzo 2021 Sabrina Ferilli ospite della prima puntata vittima dello scherzo di Maria De Filippi (video) Prima puntata di Amici 2021 sabato 20 marzo nella fase serale il programma diventa sempre più show così Maria De Filippi porta in studio i suoi Amici più fidati come Pio e Amedeo (guarda qui il loro intervento) e Sabrina Ferilli che ha presentato anche la fiction in arrivo su Canale 5 Svegliati amore mio. Tra una gara e un eliminato (qui i nomi) Sabrina Ferilli è stata messa in ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 marzo 2021)2020della prima puntatadellodiDe) Prima puntata di20nella fase serale il programma diventa sempre più show cosìDeporta in studio i suoipiù fidati come Pio e Amedeo (guarda qui il loro intervento) eche ha presentato anche la fiction in arrivo su Canale 5 Svegliati amore mio. Tra una gara e un eliminato (qui i nomi)è stata messa in ...

Advertising

marcotravaglio : AMICI LORO Spunti per la commedia all’italiana. Titolo: Amici loro. Episodio 1. Mentre i giornali festeggiano l’ass… - ZPeppem : RT @marilur1: Viaggio di ?@mastrobradipo? nelle zone No-LGBT+, nella Polonia intrappolata in un Racconto dell’ascella fasciocattolico non… - PasqualeMarro : #GaiaDiFusco è l’eliminata della prima puntata del serale di Amici 2021 - framarin : Questo è il post di maggior successo per la 1a puntata del serale di #Amici20 con 8.600 interazioni Tutti i dati… - Oasilavalle : 20 Marzo 2021 inanellamento di inizio primavera con due 'vecchi amici' dell'oasi: il merlo (Turdus merula) e il pet… -