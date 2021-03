Amici 2021 | Belen Rodriguez furiosa per la battuta a Stefano De Martino Come massacra Pio e Amedeo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 marzo 2021)sbotta e tuona dopo lo sketch di Pio eaddi Maria De Filippi. In studio c'èDe, visibilmente imbarazzato. “Ah non è suo? Non eri tu nella fotografia?se li prende tutti uguali, non capisco. Lei li prende li attacca alle orecchie e si fidanza.l'hai presa? Tutto a posto?si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti?”, diceriferendosi al nuovo fidanzato di(che è in dolce attesa). Gelo in studio. Desembra abbastanza imbarazzato, a tal punto da non rispondere. Ma oggirisponde con una foto che sembra alludere a quell'episodio. “Famosissima saponetta che serve a sciacquarsi le mani e anche ...