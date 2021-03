Amici 20, Pio e Amedeo gelano Stefano De Martino: “Auguri, diventi di nuovo papà…”. Lui reagisce così. Boom di ascolti per la prima puntata (Di domenica 21 marzo 2021) La nuova formula del Serale di “Amici di Maria De Filippi”, al via ieri sera in prima serata su Canale 5, ha convinto 6.016.000 telespettatori con il 28.7% di share contro la replica del film tv su Nino Manfredi a 3.576.000 e il 14.07% di share. Numeri importanti se paragonati alla prima puntata dello scorso anno del Serale che aveva totalizzato 3.778.000 e 19.82%. Cosa ha funzionato? Al netto delle considerazioni sulla scelta di Rai Uno di non contro-programmare un titolo forte, “Top Dieci” di Carlo Conti arriverà dopo Pasqua, la formula è cambiata, complice anche il fatto che non è andato in onda in diretta. Lo show infatti è stato registrato giovedì scorso ed è anche per questo che il nome del secondo eliminato della prima puntata, Esa, è stato comunicato dentro la casetta dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) La nuova formula del Serale di “di Maria De Filippi”, al via ieri sera inserata su Canale 5, ha convinto 6.016.000 telespettatori con il 28.7% di share contro la replica del film tv su Nino Manfredi a 3.576.000 e il 14.07% di share. Numeri importanti se paragonati alladello scorso anno del Serale che aveva totalizzato 3.778.000 e 19.82%. Cosa ha funzionato? Al netto delle considerazioni sulla scelta di Rai Uno di non contro-programmare un titolo forte, “Top Dieci” di Carlo Conti arriverà dopo Pasqua, la formula è cambiata, complice anche il fatto che non è andato in onda in diretta. Lo show infatti è stato registrato giovedì scorso ed è anche per questo che il nome del secondo eliminato della, Esa, è stato comunicato dentro la casetta dei ...

