Altri trecento morti. Speranza fa passerella in tv ma ammette: “Vaccino AstraZeneca unica arma” (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad Altri 300 morti, che portano il totale 104.942 a dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.086 tamponi, il tasso positività è al 7,2%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 3.448, +61 da ieri. Intanto sono riprese a rilento le vaccinazioni con AstraZeneca, ma il ministro Speranza promette un’accelerazione nei prossimi giorni. I dati regione per regione del Covid ABRUZZO – Sono 353 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati Altri 9 ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 21 marzo 2021) Sono 20.159 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 marzo, secondo i dati delle regioni inseriti nella tabella e nel bollettino della Protezione Civile. I numeri del ministero della Salute fanno riferimento ad300, che portano il totale 104.942 a dall’inizio dell’emergenza legata all’epidemia di covid-19. Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 277.086 tamponi, il tasso positività è al 7,2%. Aumentano ancora i pazienti in terapia intensiva: sono 3.448, +61 da ieri. Intanto sono riprese a rilento le vaccinazioni con, ma il ministropromette un’accelerazione nei prossimi giorni. I dati regione per regione del Covid ABRUZZO – Sono 353 i contagi da coronavirus in Abruzzo oggi, 21 marzo, secondo il bollettino della regione. Da ieri registrati9 ...

RobertoZucchi11 : RT @SecolodItalia1: Altri trecento morti. Speranza fa passerella in tv ma ammette: “Vaccino AstraZeneca unica arma” - SecolodItalia1 : Altri trecento morti. Speranza fa passerella in tv ma ammette: “Vaccino AstraZeneca unica arma”… - _scansafatiche_ : @trash_italiano @tvblogit Tra le voci che giravano, trecento volte meglio gli altri. La Brandi molto meglio avrebbe anche avuto più senso. - rendezv0vz : @diorvedwards perchè non posso sopportare altri trecento tweets “mettete like al pinnato” - Cassandra9112 : Comunque potevano renderlo un po’ meno palese che volevano far esibire Samuele, Giulia e Aka trecento volte più degli altri... #amici20 -