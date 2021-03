Altra grana in casa Liverpool: tensione tra Klopp e Van Dijk per colpa… dell’Europeo (Di domenica 21 marzo 2021) Una stagione condizionata da tanti infortuni e che è partita male proprio a causa del forfait pesante di Virgil Van Dijk. In casa Liverpool, però, i problemi non sarebbero finiti. Infatti, proprio l'olandese e il tecnico Jurgen Klopp sarebbero in contrasto in merito alle tempistiche di recupero del calciatore. Da una parte il centrale olandese, desideroso di rientrare subito e prendere parte all'Europeo di questa estate, dall'Altra il manager tedesco che vorrebbe il suo giocatore prepararsi in tutta la pre-season per essere al 100% nella stagione successiva.Liverpool, possibili contrasti tra Klopp e Van Dijkcaption id="attachment 1039025" align="alignnone" width="885" Van Dijk (getty images)/captionSecondo il Mirror - che parla ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 marzo 2021) Una stagione condizionata da tanti infortuni e che è partita male proprio a causa del forfait pesante di Virgil Van. In, però, i problemi non sarebbero finiti. Infatti, proprio l'olandese e il tecnico Jurgensarebbero in contrasto in merito alle tempistiche di recupero del calciatore. Da una parte il centrale olandese, desideroso di rientrare subito e prendere parte all'Europeo di questa estate, dall'il manager tedesco che vorrebbe il suo giocatore prepararsi in tutta la pre-season per essere al 100% nella stagione successiva., possibili contrasti trae Vancaption id="attachment 1039025" align="alignnone" width="885" Van(getty images)/captionSecondo il Mirror - che parla ...

Advertising

PoliteKosmo : RT @Miss_FrancyM: Ho fatto i cannelloni per stasera... Una teglia è con cannelloni ripieni di salsiccia e ricotta, l'altra è con cannellon… - Miss_FrancyM : Ho fatto i cannelloni per stasera... Una teglia è con cannelloni ripieni di salsiccia e ricotta, l'altra è con can… - elrossoner : @AbateCapitano la sua cessione è l’unico modo per riscattare Tomori. Visto anche il contratto in scadenza si toglie… - matteteo79 : Acque agitate in casa #Fortitudo #Bologna tra dichiarazioni di difficoltà, stipendi sospesi e altro. Altra possibil… - Calcio_Casteddu : ?? Ancora un giocatore positivo ? Altra grana per gli spezzini ? La situazione #Spezia #Estevéz #SpeziaCagliari… -