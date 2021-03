Allegri e la domanda sul ritorno alla Juve: cosa ha detto (Di domenica 21 marzo 2021) “alla Juve ho vissuto 5 anni splendidi. Ci tornerei? Non lo so, è impossibile anche dirlo… Andrea (Pirlo, ndr) sta facendo un buon lavoro….”. Massimiliano Allegri rompe il silenzio e parla proprio nel giorno in cui la Juventus, che 2 anni fa lo ha congedato dopo 5 scudetti in 5 anni, tocca il fondo perdendo in casa contro il Benevento. La formazione bianconera, allenata quest’anno da Andrea Pirlo, non ha mai convinto in una stagione complicata. Sui social, si affaccia l’hashtag #PirloOut e l’apparizione di Allegri nello studio di Sky Sport ridà fiato a chi vorrebbe nuovamente il tecnico livornese sulla panchina della Vecchia Signora. “Con la Juventus ci siamo divisi in modo naturale dopo 5 anni. C’è stata una diversità di vedute. Non è questione tattica, alla ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 21 marzo 2021) “ho vissuto 5 anni splendidi. Ci tornerei? Non lo so, è impossibile anche dirlo… Andrea (Pirlo, ndr) sta facendo un buon lavoro….”. Massimilianorompe il silenzio e parla proprio nel giorno in cui lantus, che 2 anni fa lo ha congedato dopo 5 scudetti in 5 anni, tocca il fondo perdendo in casa contro il Benevento. La formazione bianconera, allenata quest’anno da Andrea Pirlo, non ha mai convinto in una stagione complicata. Sui social, si affaccia l’hashtag #PirloOut e l’apparizione dinello studio di Sky Sport ridà fiato a chi vorrebbe nuovamente il tecnico livornese sulla panchina della Vecchia Signora. “Con lantus ci siamo divisi in modo naturale dopo 5 anni. C’è stata una diversità di vedute. Non è questione tattica,...

Fra_Valente_cek : La Juve perde in casa con il Benevento,esce per 3 anni con squadre scarse e Caressa la prima domanda che fa ad Alle… - duppli : Allegri che non dribbla la domanda sul ritorno alla Juve e che anzi fa capire che ci tornerebbe non è carinissimo n… - Adnkronos : #Allegri e la domanda sul ritorno alla #Juve: cosa ha detto - fanpage : Max #Allegri risponde così alla domanda di un suo possibile ritorno alla Juventus. - EmilianoMadia : @SkySport @SkySport domanda per il club. Continuando il discorso di #allegri sul settore giovanile. I grandi campio… -