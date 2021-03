Allegri al Club: “Juventus sfortunata in Champions, mi dispiace: meritava di passare” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Non so se Porto e Borussia Monchengladbach hanno giocatori più bravi di Juventus e Inter, bisogna ritornare all’abc. Saper passare la palla. Tutti fanno la costruzione da dietro, ma bisogna capire quando si deve fare e quando non si può fare. La Juventus è stata sfortunata e mi dispiace molto, avrebbe meritato di passare“. Così Massimiliano Allegri nel corso del Club su Sky Sport parlando dell’eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Non so se Porto e Borussia Monchengladbach hanno giocatori più bravi die Inter, bisogna ritornare all’abc. Saperla palla. Tutti fanno la costruzione da dietro, ma bisogna capire quando si deve fare e quando non si può fare. Laè statae mimolto, avrebbe meritato di“. Così Massimilianonel corso delsu Sky Sport parlando dell’eliminazione delladallaLeague per mano del Porto. SportFace.

Advertising

RealPiccinini : Come al solito vi aspetto stasera al Club, subito dopo #RomaNapoli. Con Max Allegri prevedo parecchi bomboni... ??… - SkySport : Allegri ospite a Sky Calcio Club Domenica sera alle 22.45 Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A - SkySport : ?? SKY CALCIO CLUB ?? Con Massimiliano Allegri ? Stasera dalle 22.45 ?? Su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A #SkySport… - lolly8825 : Il Calcio Italiano a bisogno più che mai di Allegri Un allenatore sopra le parti #SkySport #SkySerieA #Allegri… - BortoneMauro : Per quel che mi riguarda ogni domenica possono chiamare #Allegri al Club e farlo parlare per ore. Come parla di cal… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Club Allegri: 'Provo a fare i cambi, ma sbaglio. Le cazzate...' Commenta per primo Massimiliano Allegri torna a parlare. L'ex allenatore di Milan e Juventus è stato ospite di Sky Calcio Club : ' Non parlo da due anni, spero di non dire cazzate . Ogni tanto provo a vedere qualche partita, mi ...

Allegri LIVE a Sky Calcio Club: le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri parla a Sky Calcio Club: l'ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue ...

Allegri ospite a Sky Calcio Club: appuntamento dopo Roma-Napoli alle 22.45 Sky Sport Allegri LIVE a Sky Calcio Club: le dichiarazioni del tecnico Massimiliano Allegri parla a Sky Calcio Club: l’ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue dichiarazioni ...

Allegri: “Il mio futuro? Non so ancora nulla” Il tecnico toscano torna a parlare in televisione, ospite del Club di Fabio Caressa. Le sue parole sulle sue scelte future Torna a parlare a distanza di tempo Max Allegri, ospite al “Club” nel post di ...

Commenta per primo Massimilianotorna a parlare. L'ex allenatore di Milan e Juventus è stato ospite di Sky Calcio: ' Non parlo da due anni, spero di non dire cazzate . Ogni tanto provo a vedere qualche partita, mi ...Massimilianoparla a Sky Calcio: l'ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue ...Massimiliano Allegri parla a Sky Calcio Club: l’ex allenatore della Juventus ospite di Fabio Caressa. Le sue dichiarazioni ...Il tecnico toscano torna a parlare in televisione, ospite del Club di Fabio Caressa. Le sue parole sulle sue scelte future Torna a parlare a distanza di tempo Max Allegri, ospite al “Club” nel post di ...