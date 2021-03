Allegri al Club: “Il calcio italiano deve riflettere. Si parla di gioco da dietro, il pallone è una roba seria” (Di lunedì 22 marzo 2021) “Credo che in questo momento nel calcio italiano bisogna rimboccarci tutti le maniche. Credo che quanto accaduto quest’anno ci debba fare un po’ riflettere. Metterei al centro il giocatore. La tattica serve, però poi ci lamentiamo quando in Europa c’è chi passa la palla a cento all’ora. Bisogna partire bene dai settori giovanili. I giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori sono bravi. La tattica è importante, ma è fondamentale la gestione delle risorse umane. Questo fa la differenza”. Massimiliano Allegri parla così a Sky calcio Club del momento complicato che sta vivendo il calcio italiano dopo la recente eliminazione di tutte le squadre nelle due coppe tranne la Roma: “Non so se Porto e Borussia ... Leggi su sportface (Di lunedì 22 marzo 2021) “Credo che in questo momento nelbisogna rimboccarci tutti le maniche. Credo che quanto accaduto quest’anno ci debba fare un po’. Metterei al centro il giocatore. La tattica serve, però poi ci lamentiamo quando in Europa c’è chi passa la palla a cento all’ora. Bisogna partire bene dai settori giovanili. I giocatori sono diventati uno strumento per dimostrare che gli allenatori sono bravi. La tattica è importante, ma è fondamentale la gestione delle risorse umane. Questo fa la differenza”. Massimilianocosì a Skydel momento complicato che sta vivendo ildopo la recente eliminazione di tutte le squadre nelle due coppe tranne la Roma: “Non so se Porto e Borussia ...

