Alla Sangalli di Mapello mille euro a ogni dipendente che diventa genitore

Leggi su bergamonews

(Di domenica 21 marzo 2021) Attivato nel 2019 in concomitanza con lo sviluppo di diverse iniziative per celebrare i 40 anni di attività diSPA, e poi confermato nel 2020, anche per il 2021 si rinnova il progetto “Bonus Bebè”:nuova nascita nell’anno in corso sarà festeggiata con 1000in buoni spesa rilasciati alneo–, come segno della vicinanza dell’azienda che opera nella realizzazione di lavori stradali, urbanizzazioni, infrastrutture e nella produzione di conglomerati bituminosi e calcestruzzi, in un momento importante per la famiglia. “Le persone che collaborano con noi -spiega Marco, titolare diSPA-, non sono solo una risorsa aziendale, ma dei supporti concretinostra crescita e, per estensione, i loro figli, a ...