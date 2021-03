Alla Robinson l' ultimo gigante Coppa alla Bassino | Brignone 4ª | ' Non ho più motivazioni'

(Di domenica 21 marzo 2021) Con una seconda manche perfetta Aliceha vinto ildelle finali di Lenzerheide (Svi). In una gara difficile per fondo e tracciato, la neozelandese è andata all'attacco e ha rimontato ...

Sci, Brignone: ''Non ho più motivazioni'. Ultimo gigante alla Robinson

...il primo posto e ha chiuso a 28 centesimi dalla. Terza la slovena Meta Hrovat, a 48/100. Al quarto posto c'è Federica Brignone, risalita dal settimo posto con una grande prova, mafine ...E, oltrecoppa, primo grande obiettivo della sua carriera, ha vinto anche l'oro nel gigante ... L'ultimo gigante l'ha vinto Alice, neozelandese trapiantata in Val di Fassa, dove vive il ...(ANSA) - LENZERHEIDE (SVIZZERA), 21 MAR - L'ottavo ed ultimo slalom gigante della stagione 2020-'21 alle Finali di Lenzerheide è stato vinto in 2.19.48 con una superlativa seconda manche dalla ...Alice Robinson vince di potenza l’ultimo gigante stagionale a Lenzerheide con il tempo di 2’19?48, battendo Mikaela Shiffrin per 28 centesimi e Meta Hrovat per 48. Con il secondo tempo nella seconda ...