Alexi McCammond | la direttrice di Teen Vogue costretta a dimettersi per dei tweet del 2011 | “Frasi razziste”

Advertising

bea_xls : quello che è successo ad alexi mccammond comunque per me e un po’ una pazzia. essere costretti a dimettersi per twe… - ariolele : RT @GiancarloDeRisi: Censura e razzismo, miscela esplosiva. Alexi McCammond, 27anni afroamericana, rimossa dalla direzione di TeenVogue dop… - 18_agosto : RT @GiancarloDeRisi: Censura e razzismo, miscela esplosiva. Alexi McCammond, 27anni afroamericana, rimossa dalla direzione di TeenVogue dop… - 2Disastro : RT @GiancarloDeRisi: Censura e razzismo, miscela esplosiva. Alexi McCammond, 27anni afroamericana, rimossa dalla direzione di TeenVogue dop… - dopiot : RT @GiancarloDeRisi: Censura e razzismo, miscela esplosiva. Alexi McCammond, 27anni afroamericana, rimossa dalla direzione di TeenVogue dop… -

Ultime Notizie dalla rete : Alexi McCammond

Il Fatto Quotidiano

Viviana Mazza per il 'Corriere della Sera', 27 anni, era una star in ascesa del giornalismo americano: si è fatta conoscere seguendo per il sito Axios la campagna elettorale di Joe Biden. Ma nell' ultimo mese .A 27 anni,aveva raggiunto praticamente tutto quello che una giovane giornalista poteva sognare: una laurea all'Università di Chicago, l'incarico di reporter politica a Washington, un spazio ...A TOP Teen Vogue staffer who expressed concern about the racist tweets posted by the magazine’s now-departed editor used the N-word herself in her own tweets. Christine Davitt, senior social ...Monitoring Desk As a fashion-obsessed teenager, I dreamed of working for Vogue. What girl didn’t? This was in the 2000s, and smartphones weren’t everywhere yet, so we’d leaf through the latest copy ...