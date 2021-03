Alberto Matano ed Emma d’Aquino sono fidanzati? Ecco la verità (Di domenica 21 marzo 2021) Alberto Matano ed Emma d’Aquino sono fidanzati? La domanda corre sul web da diverso tempo, soprattutto da quando il sito Dagospia ha lanciato un’indiscrezione in merito. Qualche settimane fa, il noto sito di gossip Dagospia, ha svelato in anteprima alcune anticipazioni del settimanale Chi, nel quale la giornalista ha spiegato una volta per tutte la verità sul rapporto con il collega. ”Fra le donne che affiancheranno Amadeus, come abbiamo visto, ci sarà anche la mora Emma d’Aquino, che non vuole rivelare nulla sulla propria vita privata. Ma ci dice con un sorriso: ‘Non sono fidanzata con Alberto Matano’ (conduttore de La vita in diretta, ndr) come molti pensano! Siamo stati ospiti in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 21 marzo 2021)ed? La domanda corre sul web da diverso tempo, soprattutto da quando il sito Dagospia ha lanciato un’indiscrezione in merito. Qualche settimane fa, il noto sito di gossip Dagospia, ha svelato in anteprima alcune anticipazioni del settimanale Chi, nel quale la giornalista ha spiegato una volta per tutte lasul rapporto con il collega. ”Fra le donne che affiancheranno Amadeus, come abbiamo visto, ci sarà anche la mora, che non vuole rivelare nulla sulla propria vita privata. Ma ci dice con un sorriso: ‘Nonfidanzata con’ (conduttore de La vita in diretta, ndr) come molti pensano! Siamo stati ospiti in ...

