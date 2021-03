Alberto Lenzi, il giudice meschino: storia vera o fiction, cosa sapere (Di domenica 21 marzo 2021) Alberto Lenzi è il giudice meschino in onda su Rai1 Domenica 21 Marzo in prima serata su Rai1. Il protagonista sarà Luca Zingaretti, che dopo la performance con Il Commissario Montalbano, lo ritroveremo con al suo fianco la moglie Luisa Ranieri. Alberto Lenzi, il giudice meschino storia vera o finzione? (Getty Images)I due faranno parte del film “Il giudice meschino”, Luisa Ranieri reduce dal successo della serie “Lolita Lobosco”, verrà ridisegnata sotto una chiave diversa in questa pellicola. Il protagonista del film è il “giudice meschino” Alberto Lenzi, il quale ricopre il ruolo di Pubblico ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 marzo 2021)è ilin onda su Rai1 Domenica 21 Marzo in prima serata su Rai1. Il protagonista sarà Luca Zingaretti, che dopo la performance con Il Commissario Montalbano, lo ritroveremo con al suo fianco la moglie Luisa Ranieri., ilo finzione? (Getty Images)I due faranno parte del film “Il”, Luisa Ranieri reduce dal successo della serie “Lolita Lobosco”, verrà ridisegnata sotto una chiave diversa in questa pellicola. Il protagonista del film è il “, il quale ricopre il ruolo di Pubblico ...

Advertising

Raicomspa : Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un… - fra_graci : RT @Raicomspa: Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un agguato… - OnlyPopPlease1 : RT @Raicomspa: Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un agguato… - daydream_sara : RT @Raicomspa: Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un agguato… - Antolucky4 : RT @Raicomspa: Stasera su @RaiUno 'Il giudice meschino': Luca Zingaretti è Alberto Lenzi, PM disilluso, che dopo l'uccisione in un agguato… -