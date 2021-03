"Ah, non è tuo? È che Belen...". Imbarazzo totale, cosa scappa detto al duo comico: De Martino spiazzato, la De Filippi costretta a intervenire (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo hanno animato la puntata del 20 marzo del Serale di Amici. I due comici, dopo aver acciuffato Maria De Filippi e averla riempita di baci con la scusa di aver fatto diversi tamponi, hanno messo in Imbarazzo Stefano De Martino. Tutta colpa di una battuta sulla sua ex moglie ora in attesa di una figlia dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese. "Facciamo un applauso a Stefano De Martino. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Ah non è suo?", hanno chiesto al giudice del programma di Canale 5. E ancora: “Ah non eri tu in foto?”. A nulla è servito l'intervento della conduttrice che ha provato a salvare la situazione. “È che Belen - hanno concluso - se li prende tutti uguali. Come l'hai presa? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosciamo, è un bravo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Pio e Amedeo hanno animato la puntata del 20 marzo del Serale di Amici. I due comici, dopo aver acciuffato Maria Dee averla riempita di baci con la scusa di aver fatto diversi tamponi, hanno messo inStefano De. Tutta colpa di una battuta sulla sua ex moglie ora in attesa di una figlia dal nuovo compagno, Antonino Spinalbese. "Facciamo un applauso a Stefano De. Tanti auguri ancora che diventa di nuovo papà. Ah non è suo?", hanno chiesto al giudice del programma di Canale 5. E ancora: “Ah non eri tu in foto?”. A nulla è servito l'intervento della conduttrice che ha provato a salvare la situazione. “È che- hanno concluso - se li prende tutti uguali. Come l'hai presa? Come si chiama? Antonio Spinacina? Ma state in buoni rapporti? Lo conosciamo, è un bravo ...

