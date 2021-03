Aggressione omofoba per un bacio nella metro a Roma | durissime reazioni politiche al video

(Di domenica 21 marzo 2021) Sta tenendo banco nel weekend la questione di una brutale e vergognosaaccaduta a. Ilè diventato virale nel giro di poche ore, e mostra un uomo raggiungere e prendere a pugni e calci un ragazzo omosessuale, “colpevole” di essersi scambiato uncol compagno. Alla vicenda si sono susseguitebipartisan, da Virginia Raggi a Giorgia Meloni.: ilLa vicenda, viene reso noto, risalirebbe in realtà a circa un mese fa. Ilperò è stato divulgato in queste ore per questioni di iter legale. Dalla vicenda, infatti, è scaturita una denuncia, sostenuta dall’associazione Gaynet, della quale fa parte ...

Sono in corso indagini della polizia dopo la denuncia sull'alla stazione di Roma Valle Aurelia denunciata dalle associazioni Gaynews e Gaynet Roma che hanno postato su Facebook un video in cui si vede un uomo aggredire due giovani a pugni ...'Meloni ha la possibilità di dimostrare di essere davvero scioccata dalle scene dell'di Roma, votando a favore della legge contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo ferma da novembre in Senato proprio a causa dell'ostruzionismo delle forze di destra. ...Indagini in corso per l'aggressione omofoba di venerdì 26 febbraio. Lungo la banchina della stazione della metro Valle Aurelia, due giovani, uno attivista e l'altro ...Due ragazzi presi a calci e pugni lo scorso 26 febbraio ...