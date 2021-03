Advertising

CorriereQ : Afghanistan: visita a sorpresa del capo del Pentagono - VitaCarmine : RT @rtl1025: ?? Il capo del #Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in #Afghanistan, poche settimane prima della scaden… - MattiaGallo17 : RT @rtl1025: ?? Il capo del #Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in #Afghanistan, poche settimane prima della scaden… - Albus961 : RT @rtl1025: ?? Il capo del #Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in #Afghanistan, poche settimane prima della scaden… - rtl1025 : ?? Il capo del #Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in #Afghanistan, poche settimane prima d… -

Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan visita

Agenzia ANSA

WASHINGTON, MAR 21 - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha completato unaa sorpresa in, poche settimane prima della scadenza del primo maggio per il ritiro delle truppe Usa, previsto da un accordo con i talebani negoziato dall'amministrazione Trump. Lo ......il presidente Joe Biden non ha ancora preso una decisione definitiva sul ritiro delle truppe statunitensi dall'. Il numero uno del Pentagono è arrivato a New Delhi venerdì per una...New York. E’ arrivato a sorpresa in Afghanistan il segretario alla Difesa, generale Lloyd Austin, per la sua prima visita da quando è stato nominato alla guida del Pentagono da Joe Biden. Visita delic ...WASHINGTON, MAR 21 - Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha completato una visita a sorpresa in Afghanistan, poche settimane prima della scadenza del primo maggio per il ritiro delle truppe Usa, previs ...