A Varese una festa con 40 invitati organizzata dall'ex militante di Forza Nuova (Di domenica 21 marzo 2021) In barba a tutte le leggi e norme anti covid. Varese: Francesco Tomasella, ex militante di Forza Nuova e creatore e amministratore di una chat su Telegram dal nome "Varese Libera", organizza la sua festa di compleanno (per la notte tra sabato e domenica), invitando tutti gli iscritti al canale. Scrivendo così: Siete tutti invitati sabato prossimo alla festa che ho organizzato per il mio compleanno dalle ore 19! – scrive su Telegram –. Musica, balli, cibo e bevande uniche! :dancer::tada::tropical drink::confetti ball: Chi vuole partecipare mi scriva in privato entro martedì! Qui è meglio non pubblicare l'indirizzo, non sia mai lo veda qualche Sceriffo/Spione di Regime che ci voglia rovinare la festa… Grazie a tutti! Fino alla ...

