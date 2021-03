“A ricordar e riveder le stelle”: il 21 marzo la giornata delle vittime della mafia (Di domenica 21 marzo 2021) vittime innocenti: un elenco che, purtroppo, ogni giorno si arricchisce sempre di nuovi nomi. Una giornata per non dimenticarli. Oggi, 21 marzo, ricorre la 26esima giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Ogni anno, l’associazione “Libera”, insieme a tutte le altre organizzazioni, scendono in piazza per dare nuovamente voce a L'articolo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di domenica 21 marzo 2021)innocenti: un elenco che, purtroppo, ogni giorno si arricchisce sempre di nuovi nomi. Unaper non dimenticarli. Oggi, 21, ricorre la 26esimamemoria e dell’impegno in ricordoinnocentimafie. Ogni anno, l’associazione “Libera”, insieme a tutte le altre organizzazioni, scendono in piazza per dare nuovamente voce a L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Advertising

robertapinotti : “Ricordar e riveder le stelle”, messaggio della Giornata #MemoriaeImpegno contro le #mafie riassume il nostro compi… - ferrante_fit : RT @CislNazionale: #memoriaeimpegno, #LuigiSbarra all’Auditorium Parco della Musica di Roma con #DonCiotti per partecipare alla XXVI Giorna… - Flavio64947682 : RT @CislNazionale: #memoriaeimpegno, #LuigiSbarra all’Auditorium Parco della Musica di Roma con #DonCiotti per partecipare alla XXVI Giorna… - LazioCisl : RT @CislNazionale: ??#memoriaeimpegno #LuigiSbarra oggi all’iniziativa “a ricordar e riveder le stelle” di #Libera ed #AvvisoPubblico, in oc… - RenatoPizzolitt : RT @CislNazionale: ??#memoriaeimpegno #LuigiSbarra oggi all’iniziativa “a ricordar e riveder le stelle” di #Libera ed #AvvisoPubblico, in oc… -