A Novara Auser accompagna gli anziani a fare il vaccino e aiuta a prenotarlo

(Di domenica 21 marzo 2021) A sostegno della campagna vaccinale in corso,ha attivato un nuovo servizio pere persone in difficoltà per il trasporto ai siti di vaccinazione. Il servizio, gratuito, è attivo ...

NovaraToday

A sostegno della campagna vaccinale in corso,ha attivato un nuovo servizio per anziani e persone in difficoltà per il trasporto ai siti di vaccinazione. Il servizio, gratuito, è attivo nel territorio del Comune diutilizzando ...L'Ambulatorio solidale dell'Borgomanero () è operativo dal 2018 grazie alla disponibilità di un gruppo di medici primari tutti in pensione e tutti volontari, che visitano gratuitamente ...A Borgomanero il dottor Sergio Cavallaro, specialista in urologia che coordina l’ambulatorio dell’Auser, si è reso subito disponibile ... Ma la rete si allarga anche a Novara dove è coordinata da ...Così deve essere, si lavori perché ciò avvenga”. Il presidente Auser riferisce anche di avere dato “piena disponibilità all’uso dei medici volontari, degli ambulatori dell’Associazione e delle 1546 ...