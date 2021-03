A Cremona convocate 58 persone con 600 dosi disponibili Moratti | ' Incapaci'

Advertising

note_tricolore : Quanto schifo fa la @RegLombardia ? Oggi a #Cremona ancora #fail di ARIA, solo 60 persone convocate. A #Varese, mia… - Elisabetta82 : Avete rotto il cazzo, non funziona niente e convocate anziani di Vigevano per fare il vaccino a Cremona. Svegliatev… -

E' ancora bufera sulla campagna vaccinale in Lombardia. Un flop in diversi centri destinati alle somministrazioni causato dalla mancata comunicazione ai cittadini da parte di 'Aria'... quanto accaduto nella mattinata di sabato 20 marzo, con medici ed infermieri alla Fiera dipronti a vaccinare persone che non arrivavano perché non, non è più tollerabile. Il ...Nell'hub allestito nella Fiera di Cremona le persone vaccinate sono state 603, mentre altre cento risultano in attesa. Lo rende noto l'Asst di Cremona. In mattinata si erano presentate soltanto 58 per ...Disagi a Cremona nell'hub vaccinale in Fiera, rimasto semi-deserto per il secondo giorno consecutivo per errori nella convocazione da parte della Regione. La società del Pirellone, Aria, ha contattato ...