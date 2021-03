A Baia Turchese una nuova base per i giovani tennisti del futuro

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Baia Turchese

Gallura Oggi

L'accordo di partenariato firmato con il Residenceprevede la riqualificazione dei campi , che verranno in seguito messi a disposizione di tutto il territorio, contribuendo ad aumentare ...Arriva aldi Olbia Sardinia Tennis Project, il programma di allenamento per lo sviluppo dei giovani tennisti diretto da Alberto Mazzella. Grazie a un accordo siglato con il residence, è stata ...Era già nota per il suo mare cristallino, ma Macari da qualche settimana è una delle mete turistiche più cliccate perché è qui che è ambientata la fiction di Rai Uno Màkari. La Spiaggia Macari di San ...Le spiagge più belle d’Italia 2021: mete dove andare in vacanza la prossima estate. Spiaggia di Punta Prosciutto (Adobe Stock) In attesa della prossima estate e soprattutto del ...