21 marzo | su 4 972 tamponi molecolari | stati rilevati 389 nuovi contagi

Oggi in Friuli Venezia Giulia su 4.972 tamponi molecolari sono stati rilevati 389 nuovi contagi con una percentuale di positività del 7,82%. Sono inoltre 1.990 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 189 casi (9,5%). I decessi registrati sono 15; i ricoveri nelle terapie intensive sono 81 mentre quelli in altri reparti risultano essere 596. I decessi complessivamente ammontano a 3.126, con la seguente suddivisione territoriale: 684 a Trieste, 1.607 a Udine, 621 a Pordenone e 214 a Gorizia. I totalmente guariti sono 69.540, i clinicamente guariti 2.844, mentre quelli in isolamento oggi risultano essere 15.468. Dall'inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive complessivamente 91.655 persone

