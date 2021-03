Zona rossa e arancione, dagli spostamenti alle passeggiate e ai negozi: cosa si può fare nel fine settimana (Di sabato 20 marzo 2021) Colorata di rosso e di arancione, l?Italia affronta il fine settimana tra limitazioni, divieti e spiragli di vita. Da lunedì, poi, scomparirà anche la Zona bianca della Sardegna,... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 20 marzo 2021) Colorata di rosso e di, l?Italia affronta iltra limitazioni, divieti e spiragli di vita. Da lunedì, poi, scomparirà anche labianca della Sardegna,...

Advertising

matteosalvinimi : #Sardegna, impensabili nuove chiusure. Con 20 indicatori su 21 in miglioramento, ospedali sotto controllo e soli t… - repubblica : Zerocalcare spiega con ironia perché era meglio il lockdown del 2020 - c_appendino : A #Torino da oggi i nidi e le scuole dell’infanzia comunali riaprono per accogliere piccoli gruppi inclusivi di bam… - ansiangela : RT @colpo_di_scema: zona rossa comm o sang ca sto jettann a n’ann - jetbIackhowelI : RT @jupitears: quanto è una presa per il culo questa zona rossa in confronto a quella di un anno fa mamma mia -