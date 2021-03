Zona rossa e arancione: come cambiano i colori delle regioni dal 22 marzo (Di sabato 20 marzo 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 22 marzo, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, le ordinanze firmate il 19 marzo dal ministro della Salute Roberto Speranza hanno decretato il passaggio del Molise e della Sardegna in Zona arancione. Tutte le altre regioni conservano la colorazione del 15 marzo. Per cui Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Campania sono rosse. Mentre Abruzzo, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria sono in Zona arancione. Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta sarebbero gialle, ma per effetto del decreto del 12 marzo, devono rispettare le ... Leggi su wired (Di sabato 20 marzo 2021) (Foto: Massimo Di Vita/Getty Images)Da lunedì 22, sulla base dei dati del monitoraggio della cabina di regia dell’Istituto superiore della sanità, le ordinanze firmate il 19dal ministro della Salute Roberto Speranza hanno decretato il passaggio del Molise e della Sardegna in. Tutte le altreconservano la colorazione del 15. Per cui Lombardia, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Marche, Lazio, Puglia e Campania sono rosse. Mentre Abruzzo, Basilicata, Provincia Autonoma di Bolzano, Toscana, Umbria sono in. Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d’Aosta sarebbero gialle, ma per effetto del decreto del 12, devono rispettare le ...

