Zingaretti | “Presto nel Lazio avremo vaccinato tutti gli over 80 che si sono prenotati Grande adesione anche per Astrazeneca”

(Di sabato 20 marzo 2021) “La notizia positiva è che registriamo per fortuna una grandissimaalla vaccinazioneper. È una notizia positiva supportatada unsforzo organizzativo che ci ha permesso di ricontattarei 14mila che avevano saltato il vaccino bloccato dall’Ema”. Lo ha detto il presidente della Regione Nicolain visita all’hub vaccinale all’Auditorium di Roma. “Il dato più importante nel nostro territorio è aver messo in sicurezza l’80% circa degli80. Questo vuol dire che funziona la scelta fatta di mettere in sicurezza soprattutto chi rischiava la vita: i nostri anziani.potremo dire chegli80 che avevano prenotato nel ...

Il Fatto Quotidiano

... D'Amato: "Al via sperimentazione monoclonali" Parlando delle vaccinazioni anti - covid,...potremo dire che tutti gli over 80 che avevano prenotato nel Lazio saranno vaccinati". Per ...potremo dire...ROMA – Un primo accordo con l’ospedale Spallanzani per sperimentare il vaccino Sputnik. Sarà “stipulato a giorni” fa sapere il governatore del Lazio Nicola Zingaretti in visita all’hub vaccinale all’a ...L'ad del fondo sovrano russo, che è responsabile della distribuzione internazionale del vaccino, ha spiegato che negli Stati che daranno via libera al vaccino le prime dosi potrebbero arrivare già il ...