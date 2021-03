Zingaretti: 'Accordo con lo Spallanzani per sperimentare vaccino Sputnik' (Di sabato 20 marzo 2021) Tra qualche giorno verr stipulato un primo Accordo con l istituto Spallanzani per una sperimentazione in forma scientifica con il vaccino Sputnik, in attesa ovviamente dell autorizzazione formale ... Leggi su gazzettadelsud (Di sabato 20 marzo 2021) Tra qualche giorno verr stipulato un primocon l istitutoper una sperimentazione in forma scientifica con il, in attesa ovviamente dell autorizzazione formale ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare… - repubblica : ?? Vaccini, 'allo Spallanzani di Roma ok a sperimentazione Spuntnik sulle varianti': il presidente Zingaretti annunc… - SkyTG24 : Covid, Zingaretti: “Accordo con Spallanzani per sperimentare Sputnik” - ziobedo : RT @GiovaQuez: Zingaretti: 'A giorni con Spallanzani sarà stipulato un primo accordo per sperimentazione con Sputnik, in attesa di autorizz… - notiziepolitica : RT @ultimenotizie: Pres. Regione Lazio #Zingaretti: 'A breve verrà stipulato un accordo con l'istituto Spallanzani per una sperimentazione… -