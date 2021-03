Zeman sul Napoli: ”Stagione deludente, ma la vittoria di Milano è una speranza” (Di sabato 20 marzo 2021) Zeman: ”Insigne? Più passa il tempo e lui più diventa bravo” Zdenek Zeman, allenatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha tra l’altro ha parlato di Roma– Napoli, delle condizioni attuali della squadra giallorossa e della compagine azzurra, di Insigne che, nel cordo dei match fa le due fasi, anche se una di queste Zeman non ritiene che sia cosa sua. Queste le sua parole: Roma – Napoli. La Roma è rientrata ieri pomeriggio dalla Ucraina. ”Penso non incida. Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni». Ma la Roma le piace? «Non glielo posso dire…. La Roma ha conquistato pochi punti contro le prime in classifica ”Contro le prime ... Leggi su retecalcio (Di sabato 20 marzo 2021): ”Insigne? Più passa il tempo e lui più diventa bravo” Zdenek, allenatore ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nel corso della quale ha tra l’altro ha parlato di Roma–, delle condizioni attuali della squadra giallorossa e della compagine azzurra, di Insigne che, nel cordo dei match fa le due fasi, anche se una di questenon ritiene che sia cosa sua. Queste le sua parole: Roma –. La Roma è rientrata ieri pomeriggio dalla Ucraina. ”Penso non incida. Se sei allenato bene, hai la possibilità di recuperare sino a domenica sera. E comunque non sarà un aspetto condizionante: gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni». Ma la Roma le piace? «Non glielo posso dire…. La Roma ha conquistato pochi punti contro le prime in classifica ”Contro le prime ...

