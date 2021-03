Zeman: «Giocare ogni tre giorni è possibile. Se sei allenato bene si può recuperare» (Di sabato 20 marzo 2021) Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Commenta la situazione del calcio italiano. L’Inter per lottare per lo scudetto ha dovuto rinunciare alla Champions? Gli viene chiesto. Lui non è d’accordo. Soprattutto, non ritiene che Giocare ogni tre giorni sia penalizzante. «In quel momento l’Inter non era convinta delle proprie forze. Resto convinto che Giocare ogni tre giorni sia possibile e che una squadra con quell’organico potesse permettersi il doppio e il triplo impegno. Però rivado a quei giorni e ripenso che all’epoca, probabilmente, Conte e i suoi non fossero pienamente consapevoli della loro consistenza. Succede». Le rose sono abbastanza ampie per sopportare il peso degli impegni frequenti. La Roma, ad esempio, non sarà ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 20 marzo 2021) Il Corriere dello Sport intervista Zdenek. Commenta la situazione del calcio italiano. L’Inter per lottare per lo scudetto ha dovuto rinunciare alla Champions? Gli viene chiesto. Lui non è d’accordo. Soprattutto, non ritiene chetresia penalizzante. «In quel momento l’Inter non era convinta delle proprie forze. Resto convinto chetresiae che una squadra con quell’organico potesse permettersi il doppio e il triplo impegno. Però rivado a queie ripenso che all’epoca, probabilmente, Conte e i suoi non fossero pienamente consapevoli della loro consistenza. Succede». Le rose sono abbastanza ampie per sopportare il peso degli impegni frequenti. La Roma, ad esempio, non sarà ...

Advertising

napolista : Zeman: «Giocare ogni tre giorni è possibile. Se sei allenato bene si può recuperare» Al Corriere dello Sport: «I… - FabrizioSapia : @andsodeep @eibbaf Per me è un limite filosofico. E la duttilità è una virtù. Con Zeman andammo a giocare una semif… - TizianoMulier10 : @Valerio67313912 @n9ve2 Poi Vale, i calciatori possono anche giocare in altri ruoli, De Bruyne nasce ala, oggi é un… -

Ultime Notizie dalla rete : Zeman Giocare Portieri che hanno preferito la panchina ... come lui ha preferito restare in panchina senza mai giocare, se non in amichevoli estive, invece ... per poi passare l'anno successivo al Pescara di Zednek Zeman, come secondo portiere, conquistando la ...

Pescara - Ascoli, big - match che vale la salvezza A centrocampo potrebbero giocare i 3 che si sono visti contro il Pordenone, ovvero Rigoni, Dessena ... Il primo di questi precedenti risale al 22 ottobre 2011, il Pescara di Zdenek Zeman vinse per 4 - 1 ...

Zeman: «Giocare ogni tre giorni è possibile. Se sei allenato bene si può recuperare» - ilNapolista ilnapolista Zeman: «Giocare ogni tre giorni è possibile. Se sei allenato bene si può recuperare» Al Corriere dello Sport: «I doppi e i tripli impegni non incidono. Gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni» Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Commenta la situazione de ...

Il doppio ex Zeman su Insigne: “E’ come il vino buono” Uno stralcio della lunga intervista rilasciata da Zeman al cds: Insigne è sempre di più il miglior calciatore italiano? «Più passa il tempo e lui più diventa bravo. A me le classifiche sui calciatori ...

... come lui ha preferito restare in panchina senza mai, se non in amichevoli estive, invece ... per poi passare l'anno successivo al Pescara di Zednek, come secondo portiere, conquistando la ...A centrocampo potrebberoi 3 che si sono visti contro il Pordenone, ovvero Rigoni, Dessena ... Il primo di questi precedenti risale al 22 ottobre 2011, il Pescara di Zdenekvinse per 4 - 1 ...Al Corriere dello Sport: «I doppi e i tripli impegni non incidono. Gli organici sono ampi, si può procedere con le rotazioni» Il Corriere dello Sport intervista Zdenek Zeman. Commenta la situazione de ...Uno stralcio della lunga intervista rilasciata da Zeman al cds: Insigne è sempre di più il miglior calciatore italiano? «Più passa il tempo e lui più diventa bravo. A me le classifiche sui calciatori ...